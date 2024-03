Procon realiza mutirão para negociação de débitos na semana do consumidor - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/03/2024 12:04

Búzios - A Prefeitura de Búzios por meio do Procon, realizou um mutirão de negociação de débitos entre os dias 12 e 19 de março. A ação, foi realizada em decorrência do dia do consumidor (15/03), tendo as empresas realizado propostas em condições especiais, para estimular o pagamento das dívidas.

Foram negociados débitos juntos a Prolagos, Enel e Instituições Bancárias. Em alguns casos, por exemplo, houve parcelamentos com isenção de juros e multas, e, em alguns casos, até sem entrada.

Não houve agendamento prévio, o cidadão se dirigia diretamente ao representante da empresa no local para fazer sua negociação. Vale ressaltar que as condições foram exclusivas para os dias do mutirão em relação ao dia do consumidor, que ocorreu de forma presencial.