Defesa Civil organiza reunião com empresas de telecomunicação para debater sobre as fiações da cidade - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/03/2024 12:04

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, juntamente com a Defesa Civil, realizou uma reunião com as empresas que prestam serviços de telecomunicação na cidade, para falar sobre o ordenamento da fiação na última quinta-feira (21).

Estiveram presentes representantes do setor municipal de Posturas, representantes das empresas, Claro, Oi, Ipnet e Gigalink. A Concessionária Enel foi convidada a participar porém, não compareceu.

Como resultado, ficou acordado um mutirão com as empresas de telecomunicações que prestam serviço na cidade para a retirada dos fios pendurados no trecho da Avenida José Ribeiro Dantas.

A Prefeitura já está tomando medidas para solucionar o problema, iniciando a remoção da fiação. Além disso, está prevista uma nova reunião com a concessionária de energia e as empresas de telecomunicação que não estiveram presentes na reunião anterior, para desenvolver planos estratégicos visando resolver definitivamente a questão.

O problema da José Roberto Dantas não é algo recente, é uma ação que está sendo resolvida. A Prefeitura reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos moradores e segue trabalhando para resolver essa questão de forma eficaz e ágil.