Matéria - investigado Imagem de internet

Publicado 26/03/2024 15:53

Búzios - O ex-prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, cassado após acusações de abuso de poder econômico e compra de votos na eleição municipal de 2020, com a decisão, confirmada em todas as instâncias do Judiciário, que culminou com a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pela Ministra Izabel Gallotti, do afastamento imediatamente do cargo e convocação de novas eleições para o

município, está sendo investigado pelo Procuradoria Regional Eleitoral acerca de acusações e supostas insinuações contra a decisão da Justiça e da Ministra.

Em entrevista concedida em 16/02/2024 no portal RC 24hs, Alexandre Martins manifestou-se contra a decisão do TSE, insinuando que forças ocultas teriam influenciado o veredicto da Ministra Gallotti. A fala do ex-prefeito de Búzios gerou repercussão, sendo interpretada como uma tentativa de desacreditar e lançar suspeitas sobre a integridade das decisões judiciais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A controvérsia se aprofundou quando o ex-prefeito Alexandre Martins, em sua defesa, enfatizou a existência de um projeto pessoal e acusou o atual prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar, de traição política.

Alexandre Martins, além disso, expressou sua esperança de retorno à estabilidade municipal, apesar das acusações que enfrenta.

A Procuradoria Regional Eleitoral abriu procedimento investigatório (PR-RJ-00014560/2024) para apurar as declarações feitas por Alexandre Martins do Republicanos, que acusou a Ministra Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral, de influência indevida em sua cassação.

A investigação que se encontra com a Procuradora Regional Eleitoral, Neide Cavalcanti, veio após Alexandre Martins, Prefeito afastado de Búzios, afirmar, na entrevista que a decisão judicial que resultou em seu afastamento do cargo teria sido influenciada externamente, uma afirmação grave e que deverá ter muitos desdobramentos, considerando que colocar em xeque uma decisão de um Membro do Tribunal Superior Eleitoral é atentar contra a própria Democracia, além de constituir fortes indícios de violência de gênero contra a mulher.

O município de Búzios terá uma eleição suplementar marcada para o dia 28 de abril.