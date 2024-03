Prefeitura de Búzios prepara roteiro da Via Sacra para Sexta-Feira Santa - Prefeitura de Búzios

Publicado 28/03/2024 15:35

Búzios - Com a chegada da Semana Santa, a Prefeitura de Búzios intensificou seus esforços para garantir um ambiente limpo e adequado para a realização da Via Sacra. Nesta semana, iniciou-se um amplo programa de limpeza, que abrange a remoção de focos de lixo, capina, roçada e pintura em todo o percurso da encenação da Paixão de Cristo.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos está à frente dessas operações, trabalhando arduamente para garantir que o roteiro da Via Sacra esteja impecável para os fiéis e participantes da cerimônia. Estima-se que os serviços se estendam até a véspera da Sexta-Feira Santa, dia 29 de março, data em que ocorrerá a celebração.

A preocupação da Prefeitura de Búzios vai além da limpeza física do local, ela se estende ao cuidado com o ambiente e o cenário que proporcionará uma experiência significativa aos participantes da Via Sacra. Através dessas ações, reforça-se o compromisso da administração municipal com a valorização das tradições religiosas e o bem-estar da comunidade.