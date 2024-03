Búzios sediará Circuito Estadual de Águas Abertas - Prefeitura de Búzios

Búzios sediará Circuito Estadual de Águas AbertasPrefeitura de Búzios

Publicado 28/03/2024 15:35

Búzios - A Praia da Ferradura em Búzios sediará no domingo (14/04), rodada do Circuito Estadual de Águas Abertas 2024. O evento será realizado das 8h às 17h, com produção da MARS Eventos em parceria com a Federação Aquática do Rio de Janeiro (FARJ), e apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos. A travessia promete testar as habilidades e resistência dos atletas profissionais e amadores, federados e não federados.

Para deixar o evento mais animado, no sábado (13/04) a Fat Family fará um show gratuito na Praça dos Ossos. Com mais de 20 anos de estrada, conhecida por suas músicas animadas e cheias de energia conquistaram uma grande base de fãs e se tornaram parte da trilha sonora de muitas pessoas na época, com sucessos como “Jeito Sexy”, “Gulosa” e “Eu Não Vou”.