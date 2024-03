Búzios encena Via Sacra na sexta-feira da Paixão - Prefeitura de Búzios

Búzios encena Via Sacra na sexta-feira da PaixãoPrefeitura de Búzios

Publicado 28/03/2024 15:35

Búzios - Na sexta-feira da Paixão, dia 29 de março, Búzios será palco da tradicional encenação da Via Sacra. O evento religioso, que retrata a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, está marcado para começar às 18h, na Praça Santos Dumont, no Centro da cidade.

Aberta à população em geral, a encenação é realizada pela Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, e conta com o apoio total da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, e será realizada por atores, moradores da cidade e integrantes da comunidade católica local, membros da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia. O trajeto começa na Praça Santos Dumont, seguindo em procissão pela Orla Bardot, até a Igreja de Sant’Anna, na praia dos Ossos, ponto final da encenação.

Paixão de Cristo – A Via Crucis (caminho da cruz) é a definição do trajeto seguido por Jesus carregando a cruz, que vai do Pretório até o Calvário. O exercício da Via Sacra, como também é chamado, consiste em percorrer, espiritualmente, a caminhada de Jesus carregando a cruz, até o monte Calvário, meditando sobre o significado da Paixão de Cristo. Tal exercício teve origem na época das Cruzadas (do século XI ao século XIII).

Os fiéis que percorriam os lugares sagrados da Paixão de Cristo na Terra Santa começaram a reproduzir no Ocidente a peregrinação feita ao longo da Via Dolorosa em Jerusalém. O número de estações, passos ou etapas dessa caminhada inclui quatorze estações, onde cada uma apresenta uma cena da Paixão, iniciando com a condenação de Jesus à morte e culminando com a sua ressurreição.