Terceiro mutirão de Cirurgia Plástica de Búzios beneficia portadores de tumores cutâneos - Prefeitura de Búzios

Terceiro mutirão de Cirurgia Plástica de Búzios beneficia portadores de tumores cutâneosPrefeitura de Búzios

Publicado 03/04/2024 15:46

Búzios - O Hospital Municipal Rodolpho Perissé em Búzios, recebeu nesta terça-feira (02), o III Mutirão de Cirurgia Plástica da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas do Rio de Janeiro. No local, 20 munícipes, portadores de tumores cutâneos, foram contemplados com a cirurgia plástica realizada por uma equipe de 11 cirurgiões especializados e coordenados pela Drª Sanaé Maia Matsuda.

A realização aconteceu através da parceria entre a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde e a Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas. A Secretária de Saúde de Búzios, Drª Priscilla Gasparetto, destacou: “Estamos trabalhando para em breve conseguirmos fazer uma macro estruturação no nosso hospital para cirurgias plásticas maiores visando oferecer aos nossos moradores outros procedimentos, com apoio desses profissionais incríveis que estão usando nosso espaço e contribuindo muito para formação de nossos profissionais”.

O médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Amaral, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas do Rio de Janeiro e que também faz parte da equipe de médicos do Hospital M. Rodolpho Perissé, informou que o mutirão é um grande avanço para a região.

O evento faz parte da 19ª Jornada Búzios da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional do Rio de Janeiro, sob o comando do presidente da Regional do Rio de Janeiro, Dr. Bruno Herkenhoff, que acontece nos dias 03, 04, 05 e 05 de abril no Hotel Ferradura Resort.