Publicado 03/04/2024 15:46

Búzios - Em uma articulação realizada com apoio da Prefeitura de Búzios junto com a diretoria da Associação dos Remanescentes do Quilombo de Baía Formosa, da Comissão da Terra e da Coordenadoria Municipal da Igualdade Racial ,a comunidade quilombola de Baía Formosa, conquistou a aguardada topografia dos seus oitocentos mil metros quadrados, agora devolvidos aos seus membros, oficializando esse importante passo para o planejamento do retorno à terra de onde historicamente essa população foi expulsa e que agora servirá para manter viva as tradições culturais dessa importante comunidade.

O Secretário Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Romano Lorenzi, destacou a importância dessa entrega e o compromisso da atual administração do município para com os povos tradicionais da cidade: “A entrega da topografia desse território é uma conquista, não apenas para a comunidade do quilombo da Baía Formosa, para todos os povos tradicionais de Búzios que poderá perceber o olhar carinhoso, o compromisso e a responsabilidade desta administração com a salvaguarda da história de Armação dos Búzios”, ressaltou Romano.

O Secretário ainda destacou a satisfação de ocupar essa importante função pública neste momento tão simbólico e gratificante de reparação histórica, não apenas para os povos tradicionais do município, mas de todo o país e que esse é um momento de muita alegria para a cidade, iniciando o planejamento da ocupação dessas terras devolvidas ao povo que nunca deveria ter saído do seu local de origem.

Topografia é a ciência utilizada nos serviços de engenharia que estuda os acidentes geográficos, relevo, localização, obtendo dados de medida por meio de equipamentos podendo ainda utilizar de coordenadas geográficas específicas corrigidas ou não, definindo a situação e localização no globo terrestre para cada necessidade, uso ou aplicabilidade. Através da topografia é possível determinar analiticamente as medidas de área e perímetro, localização, orientação, variações no relevo e ainda representá-las graficamente em cartas ou plantas topográficas.