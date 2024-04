Contrariando as fake news e perseguições, Rafael Aguiar tem candidatura deferida pelo TRE - Divulgação

Publicado 08/04/2024 17:29 | Atualizado 08/04/2024 17:39

Búzios - O município de Armação dos Búzios que está nas vésperas das eleições suplementares tem um novo e decisivo capítulo que desestabiliza a oposição política local e joga por terra as fake news, boatos e perseguições acerca da candidatura do Rafael Aguiar pelo PL, Prefeito interino do balneário e candidato a Prefeito da cidade.

Contrariando a boataria e as inúmeras fakes news, além da perseguição política, Rafael Aguiar acaba de ter o seu registro de candidatura deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que atesta a sua coligação intitulada 'Coragem para Renovo' com o PL e PRD, deixando o candidato Rafael Aguiar comprovadamente apto, legítimo e legalmente amparado pela Justiça Eleitoral para a disputa da cadeira de Prefeito de Búzios nas eleições suplementares no fim de abril.

Como o próprio candidato deferido pelo TRE, Rafael Aguiar afirmou em vídeo nas suas redes sociais, parece que não vão mesmo ganhar no tapetão e vão ter que enfrentá-lo nas urnas.