Rafael Aguiar e Joãozinho Carrilho detém os maiores partidos como PL, União Brasil e Podemos, além das maiores lideranças políticas do estado e do Brasil e o povo lado a ladoDivulgação

Publicado 05/04/2024 20:33

Búzios - O município de Armação dos Búzios está as vésperas de uma das eleições mais disputadas da história do balneário e o candidato a Prefeito Rafael Aguiar, do PL, e o seu vice na chapa, Joãozinho Carrilho saem na frente e lideram as duas maiores coligações partidárias da cidade.

Rafael Aguiar, candidato a Prefeito de Búzios, e que também é Prefeito interino com a cassação do ex-Prefeito Alexandre Martins, decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), detém o PL, que conta com três vereadores de mandato em Búzios e pelo PRD, que conta com um vereador em exercício no balneário.

Rafael Aguiar aglutinou ainda o União Brasil, um dos maiores partidos do Brasil e conta com a chancela do Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, de quem Rafael Aguiar é apoiador e um amigo muito próximo e ainda o Podemos.

Rafael Aguiar e Joãozinho Carrilho, candidatos a Prefeito e a Vice nas eleições suplementares de Búzios detém os maiores partidos e contam com o apoio das maiores forças partidárias da cidade, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, como o ex-Presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o Deputado Estadual Dr. Serginho e ainda o Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar e ao que parece, a cada dia, mais lideranças políticas se juntam ao projeto do Rafael Aguiar para Búzios, sem falar no povo que tem aderido com entusiasmo e muita confiança o nome do Rafael e de Joãozinho com esperança de dias melhores para o balneário mais famoso do Brasil.