Secretária de Saúde de Búzios se reúne com Estado visando fortalecer a saúde pública municipal - Prefeitura de Búzios

Secretária de Saúde de Búzios se reúne com Estado visando fortalecer a saúde pública municipalPrefeitura de Búzios

Publicado 08/04/2024 17:31

Búzios - Na última quinta-feira (04), Dra. Priscilla Gasparetto, Secretária Municipal de Saúde de Búzios, participou de uma reunião com a Dra. Cláudia, Secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e seu subsecretário, para discutir estratégias cruciais relacionadas à saúde no município de Armação dos Búzios.

O encontro teve como foco principal abordar a ampliação das cirurgias em parceria com o Estado, além da busca por programas e investimentos para aprimorar os serviços de saúde na região, juntamente com a alocação de verbas específicas para o município.

“A parceria com o Estado é fundamental para ampliar e fortalecer a saúde pública em nosso município. Com recursos e colaborações adequadas, podemos expandir nossos serviços, garantindo acesso equitativo para os cidadãos de Búzios”, informou a Dra. Priscilla.

Destacando-se na pauta, a necessidade de fortalecer o serviço de hemodiálise para pacientes crônicos, visando garantir o suporte necessário para o bem-estar e a qualidade de vida desses pacientes. Durante a reunião, foi ressaltada a importância de recursos adequados e infraestrutura especializada para atender a essa demanda crescente, evidenciando a necessidade de cooperação entre o município e o Estado para enfrentar esse desafio de saúde pública.

Ao término da reunião, evidenciou-se o comprometimento de ambas as partes em trabalhar em conjunto para promover avanços concretos na área da saúde, demonstrando a importância do diálogo e da cooperação interinstitucional na busca por soluções eficazes para as necessidades da população buziana.