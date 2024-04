Campeonato Brasileiro de Pesca Submarina em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/04/2024 17:31

Búzios - No último final de semana, ocorreu o Campeonato Brasileiro de Pesca Submarina em Búzios, onde uma equipe composta por quatro pessoas foi selecionada para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos no Chile. O pescado recolhido será doado para a Secretaria do Idoso e para a Crer Vip.

Estiveram presentes no evento Ramon Grativol, Secretário do Esporte e Lazer e Valmir Conceição, Secretário de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, que ressaltou a importância do evento para a população: “Um momento tão especial, a pesca está no sangue do buziano. É um processo de pesca por mergulho, que não gera custos ao beneficiado e ainda resulta na doação do pescado”, concluiu Valmir.

De acordo com Ramon Grativol, o trabalho em equipe é um diferencial: “A parceria e a união entre as secretarias neste evento de nível nacional valorizam a pesca e o esporte de qualidade para nossa população”, concluiu. Com cerca de 40 atletas de diversas partes do Brasil, incluindo atletas da Região dos Lagos, Búzios se torna um marco pela visibilidade aquática e pela vida marinha.