Búzios desponta com sua alta gastronomia e concorre ao maior prêmio gastronômicoDivulgação

Publicado 24/05/2024 14:13

Búzios - O município de Búzios, a cidade mais badalada do Brasil e onde é verão o ano inteiro, além de ser reconhecida por suas belas praias, destinos paradisíacos e uma das cidades mais visitadas do Brasil, desponta também pela sua alta gastronomia.

Búzios que vive os seus áureos tempos do Turismo com um calendário de eventos atuante, e marcante, tem fomentado o mercado da gastronomia com o aumento do número de visitantes e turistas, nacionais e mundiais, e ainda a realização de eventos gastronômicos como o 'Degusta Búzios', o maior festival do ramo no estado do Rio de Janeiro.

Apontado como o principal prêmio de gastronomia do Brasil, o 'Melhores do Ano do Prazeres da Mesa' apontou Búzios como finalista na categoria Melhor Roteiro Gastronômico Fora das Capitais, a cidade concorre com Alter do Chão (PA), Serra da Mantiqueira (SP), Tiradentes (MG) e Vale dos Vinhedos (RS).



A votação dos finalistas é aberta ao público, no link: https://www.prazeresdamesa.com.br/votacao-melhores-da-gastronomia-2024/