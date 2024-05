Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, discute melhorias com moradores de Baía Formosa - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/05/2024 14:12

Búzios - Nesta quinta-feira (23), o prefeito Alexandre Martins esteve em uma reunião produtiva com os moradores do bairro Baía Formosa, juntamente com representantes da associação local. O encontro teve como foco principal ouvir e entender as demandas da comunidade em relação à infraestrutura urbana.

Durante a reunião, os moradores apresentaram solicitações relacionadas à pavimentação das vias, à reforma dos pontos de ônibus existentes, à iluminação pública e à disponibilização do serviço do castramóvel para animais. Castramóvel”, é o veículo adaptado para o serviço de castração, que usa a metodologia itinerante bairro a bairro, com prioridade em áreas críticas, de maior vulnerabilidade social.

Os moradores também expressaram suas preocupações e necessidades, destacando a importância dessas melhorias para o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade. Além disso, ressaltaram a relevância da oferta do castramóvel em toda a cidade como uma medida importante para o controle populacional de animais e o bem-estar da fauna local.

O prefeito demonstrou interesse em compreender as demandas apresentadas, enfatizando o compromisso da prefeitura em trabalhar em conjunto com os moradores para encontrar soluções eficazes e viáveis para as questões levantadas.

A reunião evidenciou a importância do diálogo entre a gestão municipal e os cidadãos, ressaltando a participação ativa da comunidade no processo de tomada de decisões que impactam diretamente em suas vidas.

Seguindo o compromisso com a transparência e a colaboração, a prefeitura de Búzios reafirma seu empenho em atender às necessidades da população, buscando sempre promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida em todos os bairros do município.