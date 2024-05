Mais de 3 toneladas de fios em excesso são retiradas de postes em Búzios em combate à poluição visual - Prefeitura de Búzios

Mais de 3 toneladas de fios em excesso são retiradas de postes em Búzios em combate à poluição visual Prefeitura de Búzios

Publicado 24/05/2024 14:13

Búzios - A Prefeitura de Búzios prioriza a limpeza e organização da cidade e está atenta a todas as reivindicações da população. Por isso, tem realizado desde o dia 2 de maio, a retirada dos fios em excesso de empresas de internet e telefonia que causam poluição visual e diversos transtornos a motoristas, motociclistas e pedestres.

A operação Limpa Fios é uma ação realizada através da Secretaria de Serviços Públicos e já retirou mais de 3 toneladas de “cabos mortos”, demonstrando empenho e dedicação nos cuidados com o bem-estar dos buzianos e dos turistas que frequentam o balneário.

Além da Operação Limpa Fios, a prefeitura também tem realizado diversas ações para garantir uma coleta de lixo eficiente, como a implementação do cronograma com os horários em que o caminhão passa em cada bairro. A coleta é realizada todos os dias em todos os bairros, mas é extremamente importante que a população coloque o lixo nos horários estabelecidos, para evitar mau cheiro, presença de animais e aspecto de sujeira pela cidade.

Outra medida voltada a aprimorar os serviços, é a implementação de coleta seletiva e educação ambiental através escolas municipais Darcy Ribeiro, Nicomedes, Ciléa Maria Barredo e Regina da Silveira. O projeto inclui as 28 escolas municipais.

Também será implantado no município, uma central de triagem que vai receber todos esses resíduos recicláveis, a fim de prepará-los da maneira correta para que esses resíduos sejam encaminhados para os recicladores, que são as indústrias. E é nessa central de triagem que as cooperativas que aderirem ao projeto poderão laborar e utilizar para que, ao invés de estarem catando na rua, eles possam receber os resíduos previamente classificados vindo das escolas e tem um ambiente saudável para que eles possam então fazer todo o pré-preparo para encaminhar para os recicladores.

Com essas medidas, a Prefeitura de Búzios reafirma o compromisso com boas práticas ambientais e responsabilidade com a limpeza e organização da cidade, garantindo o bem-estar dos moradores e turistas que frequentam Búzios.