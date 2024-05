Ambiente e Urbanismo de Búzios participa de reunião com Coordenadora nacional do Bandeira Azul - Prefeitura de Búzios

Búzios - Nesta quarta-feira (22), o Secretário do Ambiente e Urbanismo de Búzios, Evanildo Nascimento, esteve presente em uma reunião em Saquarema sobre a experiência das cidades do estado do Rio de Janeiro que implementaram o Programa. O evento contou com a Coordenadora Nacional do Bandeira Azul, Leana Bernardi, e tratou de questões ambientais relacionadas às praias certificadas.

Leana, que esteve em Búzios recentemente, visitou as praias com o selo na cidade. Além disso, durante o encontro, foram discutidas informações preliminares sobre as praias Bandeira Azul.

De acordo com Evanildo, é importante a colaboração de todos os envolvidos para garantir o sucesso das iniciativas relacionadas ao Bandeira Azul. Ele destacou os esforços da cidade na realização de análises bioquímicas da água, fundamental para a certificação, e enfatizou a responsabilidade da manutenção das praias aprovadas e em processo de renovação. “Estamos buscando fazer alguns ajustes no dia a dia, mas também dependemos da colaboração da população, dos prestadores de serviço de praia, quiosqueiros e vendedores, especialmente no que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos. Estamos promovendo diversas ações de educação ambiental nessas praias e é importante destacar nosso envolvimento nesse sentido”, afirmou o Secretário.

A participação de Búzios em iniciativas como o Bandeira Azul reforça o compromisso do município com a preservação ambiental e a qualidade de suas praias, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o turismo responsável na região.