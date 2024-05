Casa da Mulher Buziana já tem prédio próprio - Prefeitura de Búzios

Casa da Mulher Buziana já tem prédio próprio

Publicado 24/05/2024 14:13

Búzios - A Prefeitura de Búzios vai inaugurar mais um prédio próprio. O novo espaço da Casa da Mulher Buziana fica localizado na Rua Castorina Rosa de Carvalho, 38, ao lado da Igreja Quadrangular. Idealizada durante a gestão do prefeito Alexandre Martins, a Casa da Mulher Buziana oferece capacitação profissional, cursos livres, oficinas, ações de empoderamento feminino e apoio a vítimas de violência. Atendendo a mulheres a partir de 16 anos de idade, a Casa da Mulher Buziana foi fundada em 2022, inicialmente em um prédio alugado. A aquisição da sede própria garante a continuidade dos serviços essenciais prestados às mulheres buzianas.

Com instalações amplas e modernas, o novo prédio conta com sala de recepção, administrativa, quatro salas para capacitação, sala multiuso, cozinha, núcleo do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), sala de atendimento individualizado e área externa com piscina.

A Secretária da Mulher, Daniele Martins, destacou o trabalho em equipe como responsável pela conquista desse equipamento tão importante para todas as atendidas no local: “A conquista do prédio próprio para a Casa da Mulher Buziana é resultado do trabalho árduo e do compromisso da nossa equipe em proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para as mulheres de Búzios”, disse a secretária.

Atualmente, mais de 1400 mulheres estão cadastradas e participam das diversas atividades oferecidas, incluindo cursos de capacitação profissional em parceria com o Senac e o Sebrae. Entre as atividades contínuas ofertadas estão o Letramento “Mulheres em Crescimento”, Biodanza, Projeto Semeando Autonomia – Hortas, Pintura em Tecido, Costura Criativa, Projeto Reciclart Artesanato em Papel, Trancista, Projeto Mulher em Movimento – aulas de dança, ginástica e hidroginástica, Programa Empoderadas – defesa pessoal para mulheres e prevenção à violência, Projeto Afeto – Curso de Gestantes e Grupos de Acolhimento – prevenção em saúde mental.

O Prefeito Alexandre Martins expressou a satisfação de implementar políticas voltadas a causa feminina: “Atender às necessidades das mulheres buzianas sempre foi uma prioridade para nossa administração”, afirma. “A inauguração deste novo prédio é mais um passo significativo em direção à igualdade de gênero e ao empoderamento feminino em nossa cidade”, completa.

A inauguração do novo prédio representa um passo significativo na promoção do empoderamento feminino e no combate à violência contra a mulher em Búzios, reafirmando o compromisso da administração municipal com o bem-estar e a igualdade de gênero na cidade.