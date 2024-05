Praia da Tartaruga, em Búzios: paraíso na Costa do Sol - Divulgação/Prefeitura de Búzios

Publicado 24/05/2024 14:38

Búzios - A revista Veja Rio apresentou a quinta edição do prêmio 'Os Mais Amados do Rio' com 48 categorias e o município de Búzios venceu com êxito a categoria 'Cidade turística'.

A votação ocorreu em janeiro, com tópicos desde melhor bairro, até festival de música preferido



'Em 1º lugar na categoria Cidade Turística venceu Búzios com 26,3% dos votos.Com um recheado calendário de eventos culturais, esportivos e gastronômicos, o balneário na Região dos Lagos viu o número de turistas subir 382% em 2023', afirmou a publicação em seu editorial.

'Estamos preparados para ir além da alta temporada. Búzios tem tudo para ser a cidade mais badalada do Brasil', apostou o Secretário de Turismo de Búzios.

Um dos exemplos de programação fora do verão, o festival Degusta Búzios reúne os principais bares e restaurantes com menus exclusivos. A edição do ano passado injetou quase 4 milhões de reais na economia no balneário'



Búzios venceu como cidade turística apontando mais de 10% acima da segunda colocada.