Publicado 05/06/2024 14:12

Búzios - A Prefeitura de Búzios inaugurou mais um equipamento público de esporte e lazer na noite desta segunda-feira, a nova Praça da Marina, que foi nomeada em homenagem a um importante morador da localidade, o senhor Manoel Izidro Goiano e ainda o Espaço Esportivo Sérgio Silveira de Souza, carinhosamente chamado de Pantera. O evento contou com a participação de familiares dos homenageados, do Prefeito Alexandre Martins, do Secretário do Lazer e do Esporte, Gugu Braga, do Secretário de Obras e Projetos, Lucas Lima e diversas outras autoridades do Poder Executivo e Legislativo do Município.

O Prefeito Alexandre Martins destacou a importância de homenagear pessoas como Izidro e Pantera, que se destacaram na cidade deixando um legado por onde passaram. O prefeito frisou ainda que não realiza nada sozinho pois as melhorias que a prefeitura tem levado a todos os bairros da cidade são fruto da atuação de toda uma equipe de servidores municipais que trabalham em sua gestão. “Eu não faço absolutamente nada sozinho, quero deixar a marca de uma boa gestão porque somos um time. O que era um terreno perdido será agora usado pelos moradores da nossa cidade. E pelo tempo que eu estiver a frente da prefeitura, vou trabalhar para fazer uma Búzios cada vez melhor”, destacou.

O Neto do senhor Manoel Izidro, Orlando, expressou a felicidade de toda família Goiano pela homenagem ao avô e pelo olhar atento da prefeitura ao bairro: “Nossa família está muito feliz com essa homenagem e pela prefeitura ter olhado para esse lado da Marina que estava muito abandonado. Esse é nosso agradecimento”, frisou.

A filha do homenageado Pantera também destacou a felicidade por ter o legado do pai celebrado e marcado para sempre na história da cidade: “Nossa família está muito feliz em receber essa homenagem merecida, porque quem conheceu o meu pai sabe que por onde ele passou, fez história. É muito emocionante para nós estarmos aqui hoje com o coração cheio de gratidão por esse espaço lindo. Parabéns pela gestão, que continue tudo dando certo. Meu pai era um amante de Búzios, por onde passava levava o nome da cidade e a alegria de ser buziano”, disse emocionada.

Manoel Izidro Goiano chegou ao bairro da Marina, em Búzios, no ano de 1953. Pouco depois, casou-se com a senhora Luísa Eugênio (in memoriam) e juntos constituíram uma família numerosa, tendo nove filhos, todos nascidos em solo buziano. Os filhos são José Manoel, Francisco, Edson, Orlando, Célia, Ruth, Diogo Edgar, Vera e Gelson. Manoel foi um dos primeiros moradores do bairro e contribuiu significativamente para o desenvolvimento da comunidade local.

Já Sergio Silveira de Souza, conhecido como Pantera, nasceu no dia 13 de março de 1964, na Praia dos Ossos. Filho do saudoso pescador Benoni e de dona Jacira, Pantera é pai de Christal e Laura e avô de Daniel. Aos 15 anos, foi para o Rio de Janeiro, onde atuou na equipe de futebol do Vasco da Gama e, em seguida, em diversas outras equipes de futebol carioca.

Na Região dos Lagos, jogou pelo Cabofriense, Saquarema, Rubro de Araruama, Ceac de Arraial do Cabo, Azul e Branco e na SEB (Sociedade Esportiva de Búzios). Pantera foi muito querido em todos os clubes pelos quais passou. Trabalhou no projeto da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), sendo este projeto a primeira escolinha de futebol oficial a atuar em Búzios. Também foi funcionário público, integrando a equipe da secretaria de esportes, e atuou como professor em escolinhas de futebol, formando muitos atletas.

Pantera foi o primeiro técnico a criar um time de futebol feminino em Búzios, formando uma equipe feminina espetacular, o que resultou na contratação de diversas garotas por times profissionais no Rio de Janeiro. Seu legado perdura até hoje com a equipe de futebol feminina as “Panters”, e ele é sempre lembrado com muito carinho por todos os que o conheceram.

Entre os atrativos da nova Praça da Marina, destacam-se uma quadra de Society com grama sintética, perfeita para partidas de futebol, e uma quadra de areia destinada à prática de vôlei e futevôlei. Além disso, as crianças terão à disposição um espaço kids pensado especialmente para elas. Com iluminação de LED, a praça estará acessível mesmo durante a noite, proporcionando momentos de lazer também após o anoitecer.

A inauguração deste novo equipamento público reafirma o compromisso da Prefeitura de Búzios com o esporte, o lazer e o bem-estar de seus cidadãos.