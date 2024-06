Atleta de Búzios, Alexandre Emídio, alcança novas conquistas no cenário internacional - Prefeitura de Búzios

Atleta de Búzios, Alexandre Emídio, alcança novas conquistas no cenário internacionalPrefeitura de Búzios

Publicado 05/06/2024 14:12

Búzios - O talento e a determinação do atleta buziano Alexandre Emídio foram mais uma vez reconhecidos no cenário esportivo mundial. Recentemente, Alexandre conquistou o título de bicampeão mundial de Polícias e Bombeiros, consolidando-se como uma referência de excelência em sua área.

Em sua estreia no Mundial pela Federação Brasileira, Alexandre Emídio não apenas se destacou como também quebrou recordes, conquistando o 5° lugar em um evento que reuniu mais de mil atletas em Austin, Texas, nos Estados Unidos. Essa posição impressionante em um campo tão competitivo é um testemunho não apenas de sua habilidade física, mas também de sua dedicação incansável ao treinamento e aprimoramento.

Além de ser reconhecido como o “policial mais forte do mundo no supino”, Alexandre Emídio agora também ostenta o título de 5° atleta mais forte do mundo em geral. Seus feitos não param por aí: ele é atualmente o campeão em duas modalidades da competição, além de acumular os títulos de penta campeão sul-americano, penta campeão brasileiro e estadual.

Alexandre Emídio também deixou sua marca no Campeonato All Time ao se tornar o primeiro atleta do Rio de Janeiro a ultrapassar a impressionante marca de 300kg no agachamento. Sua habilidade excepcional não se limita apenas a uma modalidade, como evidenciado por suas medalhas de ouro tanto na categoria supino quanto no supino+ levantamento terra.

Este notável atleta está pronto para mais desafios. Seu compromisso com a excelência e sua paixão pelo esporte continuam inspirando não apenas os moradores de Búzios, mas também atletas de todo o mundo. Parabéns, Alexandre Emídio, por suas conquistas extraordinárias e por levar o nome de Búzios ao topo do mundo esportivo.