Ação integrada com a Patrulha Maria da Penha em Búzios prendem em flagrante autor de crime de violência doméstica - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/06/2024 14:11

Búzios - Nesta segunda-feira (03), uma vítima de violência doméstica buscou ajuda na Casa da Mulher Buziana e prontamente foi acolhida pela Assistente Social no núcleo do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), que acionou imediatamente a rede de proteção do município.



A Patrulha Maria da Penha fez todo o acompanhamento da vítima à sala Lilás do Hospital Municipal Rodopho Perissé e posteriormente o registro de ocorrência na Delegacia.



Na ocasião, os agentes das forças de segurança, Búzios Mais Segura, montaram uma ação integrada com a Patrulha Maria da Penha, no qual, obtiveram êxito e prenderam em flagrante, o acusado.



A partir de agora a mulher será acompanhada pelo CEAM (atendimento social, psicológico e jurídico) e Casa da Mulher Buziana e terá as medidas protetivas monitoradas pela Patrulha para que possa romper definitivamente com o ciclo da violência e viver novos projetos.



A ação foi coordenada pelo Delegado Titular da 127ª DP de Búzios, Dr. Sérgio Elias Santana Júnior, no cumprimento do RAS em parceria com a Prefeitura de Búzios. O autor foi devidamente conduzido para 127ª DP, onde foi lavrada ocorrência de prisão em flagrante, e após os trâmites legais, será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça.



O Búzios Mais Segura é formado em conjunto com as forças de segurança pelo Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Civil, do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), da Polícia Militar, e da Guarda Civil Municipal e Búzios.