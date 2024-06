'Anarriê Búzios', a primeira edição da festa junina do balneário impressiona e atrai as famílias para um resgate da tradição - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/06/2024 13:49

Búzios - A primeira edição da festa junina do município de Armação dos Búzios foi um sucesso, atraindo famílias de todo o balneário.

O evento aconteceu neste fim de semana, nos dias 14 e 15 de junho, na Praça Tia Uia, localizada no bairro Rasa ao lado do INEFI e foi palco da primeira edição do 'Anarriê Búzios'. Promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico e subsecretaria de Eventos.



O prefeito Alexandre Martins esteve presente, participando ativamente das festividades e até mesmo dançando quadrilha, destacando e parabenizando o esforço dos servidores públicos envolvidos na organização. A iniciativa não apenas celebrou a tradição das festas juninas, mas também reforçou o espírito comunitário através de apresentações como a quadrilha do Centro de Convivência do Idoso (CCI) e o animado aulão de dança do projeto Mulher em Movimento da Secretaria da Mulher.



Durante o evento, os visitantes puderam desfrutar de diversas atrações musicais, incluindo bandas de Forró da região, como Som da Talha na sexta-feira e Roberta do Recife no sábado, garantindo que todos os presentes pudessem “forrozear” a noite toda ao som de Forró Pé de Serra e Sertanejo Universitário. Além da música, as barraquinhas ofereceram pratos típicos da culinária junina e o tradicional quentão, enquanto a Praça Tia Uia foi decorada com elementos característicos das festas juninas, como fogueira e ambiente acolhedor.



O Anarriê Búzios cumpriu seu objetivo de resgatar e celebrar a rica cultura das festas juninas na região, proporcionando momentos de união, diversão e memórias inesquecíveis para os participantes. Com o sucesso desta primeira edição, a festa já se consagra como uma tradição anual aguardada por todos os buzianos e visitantes, contribuindo significativamente para a dinâmica econômica da cidade ao longo do ano.

Com uma cenografia perfeita e com tudo minimamente pensado para o resgate das tradições, num evento familiar, intimista e acolhedor, o 'Anarriê Búzios' mostrou a que veio e já cria expectativa para a próxima edição, devido a qualidade, diversificação de atividades e opções, incluindo inúmeras atrações juninas que envolveram todas as famílias presentes.