Búzios participa da ação para coibir ocupações irregulares no Parque Estadual Costa do Sol promovida pela força tarefa do Ministério Público Estadual e Inea - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/06/2024 13:49

Búzios - Nesta terça-feira (18), está ocorrendo uma ação promovida pelo Força-Tarefa do Ministério Público Estadual com o INEA, para liberar áreas ocupadas irregularmente dentro do Parque Estadual da Costa do Sol.

A operação resultou na demolição de várias construções iniciadas, sem nenhum tipo de autorização. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias de Segurança e Ordem Pública, Ambiente e Urbanismo e Serviços Públicos.



O governo do Estado está agindo em conjunto com o Ministério Público e as prefeituras para atuar contra crimes ambientais dentro dos fragmentos do PECSOL e da APA do Pau Brasil. Importante que a população esteja conscientizada e não inicie nenhum tipo de construção ou compra de terra de lotes em áreas que são ocupadas. A unidade de conservação sem consultar os órgãos responsáveis.