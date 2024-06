Búzios recebe evento "Blues nas Ruas" com shows gratuitos na Praça Dona Dita, na Ferradura - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/06/2024 13:49

Búzios - Nos dias 21, 22 e 23 de junho, Búzios será palco do evento “Blues nas Ruas”, patrocinado pela Enel e com apoio da Prefeitura de Búzios e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O evento ocorrerá na Praça Dona Dita, localizada na Ferradura, e promete atrair um público diversificado com uma programação de shows gratuitos.

Na sexta-feira (21), o palco Street terá início às 18h com o DJ Cris K, seguido por Bruno Higoni às 18h50. No palco principal, a partir das 19h50, Jefferson Gonçalves e Bittencourt Duo se apresentam, seguidos por DJ Cris K às 20h50 e Taryn Donath, diretamente de San Diego, Califórnia, às 21h20. Às 22h30, DJ Cris K retorna ao palco, seguido por Expresso Santiago às 23h e encerramento às 00h com DJ Cris K.

No sábado, dia 22, o Palco Street inicia com DJ Cris K às 13h, seguido por Pedro de Paula às 14h, Big Washington às 16h e Mariana Benjamin às 18h30. No palco principal, a Banda da APAE se apresentará às 15h, seguida por Café Bourbon às 17h, DJ Cris K às 18h, Pedro Friedrich & Banda às 19h30, Lorenzo Thompson & Bruno Marques Band de Chicago, Illinois, às 20h30. Às 22h30, B2 Regional entra em cena, seguido por DJ Cris K às 23h e encerramento às 00h com DJ Cris K.

No domingo (23), o Palco Street começa com DJ Cris K às 13h, seguido por Gui Schwab às 16h30 e Lavicas Blues às 19h. No palco principal, Jeffrey & Banda iniciam às 14h, seguidos por DJ Cris K às 15h, Black 2 Blues às 15h30, Big Joe Manfra + Pedro Quental às 18h, Samantha Antoinette Smith & The Simi Brothers às 20h e DJ Cris K encerra às 21h30.

Além da música, o evento visa promover entretenimento, inclusão e transformação, destacando a cultura e a educação, além de oferecer novas perspectivas para Pessoas com Deficiência. O Blues, gênero musical carregado de história e influência para grandes artistas, será o fio condutor desta iniciativa.