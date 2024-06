'Cláudio Castro, Governador do RJ e Bolsonaro e família estarão comigo nas eleições de outubro. Dr. Serginho se tiver palavra também', disparou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios - Nossa Rádio FM

'Cláudio Castro, Governador do RJ e Bolsonaro e família estarão comigo nas eleições de outubro. Dr. Serginho se tiver palavra também', disparou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios Nossa Rádio FM

Publicado 18/06/2024 15:29

Búzios - O Prefeito do município de Búzios Alexandre Martins concedeu entrevista exclusiva ao jornalista Juarez Volotão, colunista do Dia e apresentador do programa 'Falando Francamente Com Você' na Nossa Rádio FM, nesta terça-feira (18) e dentre as suas realizações do Governo, disparou algumas verdades acerca da política e das eleições 2024.

Questionado sobre a polêmica foto ao lado do Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e sobre quem ele vai apoiar nas eleições de outubro, Alexandre Martins foi categórico e enfático:

'Cláudio Castro está comigo e estará comigo nas eleições de outubro, até porque sempre tivemos essa parceria e união entre Búzios e o Governo do estado do Rio de Janeiro. O ex-Presidente Bolsonaro e seus filhos também estarão comigo no meu projeto de reeleição. Dr. Serginho, Deputado Estadual também estará comigo, se ele tiver e cumprir com a sua palavra, pois foi ele que se comprometeu em me apoiar nessas eleições. Tem até vídeo que o povo está viralizando aí sobre isso', disparou o chefe do executivo buziano, Alexandre Martins.

Alexandre Martins comentou que voltou e encontrou a casa bagunçada, desarrumada e que foi muito mais fácil quando assumiu a Prefeitura de Búzios em 2021, eleito pelo povo buziano nas urnas, do que agora com pouco mais de 70 dias afastado do cargo, e retomar o seu posto com o carro andando e bem diferente do que ele deixou.

Sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em devolver o seu cargo de Prefeito, legitimamente, o Prefeito de Búzios afirma ter sido feito justiça e que a única coisa que ele sofria no período afastado era pelas pessoas de sua confiança que ficaram sem chão e sem trabalho e ainda o sentimento da injustiça com um processo raso, sem fundamento e nitidamente armado contra ele.

Questionado pelo Juarez Volotão se ficou alguma rusga ou ressentimento com relação ao Rafael Aguiar, Presidente da Câmara dos Vereadores de Búzios, e ao seu vice, Miguel Pereira, que foram eleitos em sua chapa e hoje se tornaram concorrentes políticos, sendo o próprio Rafael Aguiar também pré-candidato a Prefeito nas eleições de outubro, Alexandre Martins afirmou que quando acaba o jogo, acaba a concorrência e a disputa, e que continua tendo um bom diálogo com o Presidente da Câmara e o seu vice e que está de braços abertos para eles, pois ainda há muito água para rolar até outubro:

'Ele está fazendo o papel dele como Presidente da Câmara e pré-candidato, porém o diálogo continua e o bom relacionamento também. Algumas críticas realizadas por ele, recaem sobre ele mesmo, como por exemplo a questão do lixo, onde me acusam de não ter pago três meses, sendo que eu voltei agora, ele estava lá na frente da Prefeitura nesse período, então ele não pagou? Independente disso, estou de braços abertos e tudo é possível para as eleições de outubro, eu sempre fui do diálogo, inclusive com eles', afirmou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.