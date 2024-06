Secretaria de Saúde reforça atendimento na UBS de José Gonçalves - Prefeitura de Búzios

Secretaria de Saúde reforça atendimento na UBS de José GonçalvesPrefeitura de Búzios

Publicado 19/06/2024 13:50

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, anuncia com satisfação a ampliação dos serviços de atendimento básico à saúde na comunidade de José Gonçalves. A partir desta segunda-feira (17), os moradores contarão com o atendimento clinico de mais uma Médica da Família para moradores desde a infância até a terceira idade.



Melhoria no Atendimento e redução de filas



O atendimento com a nova médica da família na Unidade Básica de Saúde (UBS) de José Gonçalves funcionará de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, proporcionando um serviço contínuo e de qualidade para a população local. Essa iniciativa tem como objetivo principal desafogar as filas e garantir um atendimento mais rápido e eficiente, atendendo a todas as necessidades básicas de saúde dos cidadãos.



Compromisso com a Qualidade de Vida



A Prefeitura de Búzios reafirma seu compromisso com a qualidade de vida da população, investindo em melhorias contínuas nos serviços de saúde. A ampliação do atendimento em José Gonçalves é mais um passo importante nessa jornada, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde dignos e eficientes.



Para mais informações sobre os serviços e horários de atendimento, a população pode entrar em contato diretamente com a Unidade Básica de Saúde de José Gonçalves ou com o Agente de Saúde do seu bairro.