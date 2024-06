Inscrições para o 'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico da Região inicia dia 5 de julho - Página Notícias de Cabo Frio

Publicado 28/06/2024 13:34

Búzios - Na contagem regressiva para o 'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores e consagrados do estado do Rio de Janeiro, as inscrições iniciam dia 5 de julho.

Os empresários poderão se inscrever através do site da Prefeitura de Búzios, bem como acompanhar as regras e critérios de participação no 'Degusta Búzios'. As inscrições são gratuitas.

'O Degusta Búzios é um dos exemplos de sucesso do nosso calendário de eventos, que provou ser um acerto e um marco na economia da cidade, gerando emprego, aumentando a taxa de ocupação na rede hoteleira e claro, movimentando a economia da nossa península, por isso está consagrado e a cada ano o nosso compromisso é fazer um Degusta melhor e mais caprichado', afirmou com exclusividade Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.

A edição 2023 do Degusta Búzios reuniu cerca de 110 estandes e participantes, vendendo mais de 60 mil pratos durante o evento, fomentando a economia de Búzios no mês de agosto, antigamente tido como baixa temporada, realidade alterada com a implantação do festival gastronômico para este mês.

'O segredo para o sucesso de um grande festival, como é o Degusta Búzios, é a participação, a dedicação, o capricho e o zelo de todos, como decoração dos estandes, apresentação dos pratos, diferencial no que é ofertado e oferecido aos visitantes e clientes no preparo do prato e claro, atendimento de excelência', afirmou Rodrigo Sobral, vice-presidente da Aceb.

O 'Degusta Búzios' será realizado no primeiro e segundo fim de semana de agosto, no Centro de Búzios ( Rua das Pedras, Orla Bardot, Turíbio de Farias e Praça Santos Dumond) e nos Ossos, numa realização da ACEB - Associação Comercial e Empresarial de Búzios e da Prefeitura de Búzios.