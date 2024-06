"Festa dos Pescadores" em Búzios começa nesta sexta-feira - Prefeitura de Búzios

Publicado 28/06/2024 13:31

Búzios - A tradicional “Festa dos Pescadores” em Búzios começa nesta sexta-feira (28), com uma Sessão Solene, em homenagem aos pescadores do município, às 18h, na Escola de Artes e Oficio Zanine. Este ano, a Secretaria da Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos preparou uma programação especial em parceria com a Colônia dos Pescadores Z23, Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, Paroquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia e os festeiros de Sant’Anna.

No sábado (29), Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, ocorrerá a tradicional procissão marítima, às 11h, no Píer dos Pescadores (em frente ao C. E. Joao de Oliveira Botas). Logo após, será servido um delicioso almoço em comemoração ao evento.



Ainda no sábado (29), a partir das 14h, a banda de pagode Samba Búzios anima a festa com seu show. Também haverá barracas com comidas típicas das tradições buzianas.



Às 19h, será celebrada a Santa Missa de São Pedro, na Igreja de Sant’Anna. Para finalizar os festejos dos pescadores, a banda de pagode Vou Zuar sobe no palco às 20h30. logo após, às 22h, JV Delírio encerra a festa.



Os festejos em comemoração ao santo padroeiro dos pescadores, são comemorados há mais de 100 anos, em Búzios.