As visitas dos agentes de saúde saltaram de 4 mil em 2020 para 100 mil em 2023 em Búzios, numa revolução na saúde municipal - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/06/2024 15:15

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro deu um salto de qualidade e atendimento de excelência na saúde municipal, principalmente se comparado ao governo anterior, e isso é provado com os números atuais, que comprovam o trabalho executado com diferencial e dedicação nesses 3 anos.

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Saúde, implementou melhorias significativas na área nos últimos 3 anos. Um dos pontos altos foi o aumento significativo nos atendimentos da atenção primária: de 17.900 pessoas atendidas em 2020, o número saltou para 73.000 em 2023, um incremento superior a 400%. O Secretário Municipal de Saúde, Leônidas Heringer, ressaltou que diversas Unidades Básicas de Saúde agora contam com dois médicos, ampliando a capacidade de assistência à população.



A construção da nova maternidade também é representa um avanço. Projetada para ser uma das mais modernas do Estado do Rio de Janeiro, a maternidade incluirá instalações para parto humanizado, 16 leitos e um centro cirúrgico dedicado a partos normais e cesarianas, alinhado ao programa do Ministério da Saúde, Rede Cegonha. A maternidade terá uma entrada exclusiva para proteger as gestantes de contato com pacientes com outras patologias.



Os números revelam um crescimento notável em procedimentos médicos e exames diagnósticos ao longo dos últimos três anos e meio. O número de cirurgias realizadas aumentou de 999 em 2020 para 2.279 em 2023, um incremento de mais de 200%. Da mesma forma, o número de tomografias cresceu de 345 para 2.267, representando um aumento de 657%, e as colonoscopias passaram de 21 para 308, um aumento de mais de 1.300%. As visitas de agentes de saúde também aumentaram significativamente, de 4.000 em 2020 para 100.000 em 2023.



Além dos investimentos na infraestrutura hospitalar, como a implementação de UTI, ultrassom, tomografia e ecocardiograma no Hospital Municipal Rodolpho Perissé, a prefeitura anunciou a inauguração do Centro Especializado de Odontologia (CEO) e do Centro de Fisioterapia, marcada para esta quinta-feira (27), às 18h, na Rua Eduardo de Azevedo, atrás da Policlínica de Manguinhos.