Bruna Karla e Eli Soares estão confirmados na Edição 2024 da Semana Gospel de Búzios - Prefeitura de Búzios

Bruna Karla e Eli Soares estão confirmados na Edição 2024 da Semana Gospel de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 26/06/2024 14:53

Búzios - A edição 2024 da Semana Gospel de Búzios, já tem dias definidos: 11,12 e 13 de julho. Como no ano passado a celebração acontecerá na Praça Tia Uia (INEFI), no bairro Rasa. Com a finalidade de alinhar a organização do evento, o prefeito Alexandre Martins, conduziu uma reunião com mais de 70 pastores de diferentes denominações na Igreja Quadrangular, nesta terça-feira (25).

Durante a reunião, foram confirmadas as apresentações de Bruna Karla e Eli Soares. Outros artistas do segmento Gospel estão sendo cotados para participar do grande evento Evangélico do município.



Na ocasião, Alexandre Martins, destacou a importância da união dos pastores para realização do evento: “O bacana é presenciar essa grande união dos pastores, de diferentes denominações, como Assembleia de Deus, Quadrangular, Universal, Metodista, Batista, entre várias outras denominações no mesmo propósito”, pontou o prefeito.

A Semana Gospel de Búzios, é realizada pela Prefeitura e contará com praça de alimentação, oração, louvor e muita adoração durante os três (03) dias. Também serão realizadas, antes do evento, ações evangelísticas nos bairros Cem Braças, Vila Verde, Praça Santos Dumont, entre outros.