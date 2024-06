Centro Especializado de Fisioterapia e Odontologia será inaugurado nesta quinta-feira em Búzios - Prefeitura de Búzios

Centro Especializado de Fisioterapia e Odontologia será inaugurado nesta quinta-feira em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 26/06/2024 14:54

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, realizará a inauguração do novo Centro Especializado de Fisioterapia e Odontologia do município, nesta quinta-feira (27), às 18h, em Manguinhos.



O novo Centro Especializado de Fisioterapia possui uma sala de massoterapia, duas (02) salas de eletrocardiograma, uma sala de pediatria, uma de RPG, e uma sala para atendimento de Uroginecologia, além de dois ginásios e uma piscina para hidroginástica no andar térreo. Serão oferecidos os serviços de fisioterapia generalista, reabilitação de acidentes, bem como doenças crônicas.

No segundo andar do prédio, funcionará o Centro Especializado Odontológico (CEO), com uma sala própria para atender os Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), além de Odontopediatria, Endodontia (tratamento de canal), Bucomaxilo (cirurgia oral menor) e Periodontia (tratamento dos tecidos de suporte dos dentes).



O novo Centro de Especializado de Fisioterapia e Odontologia, fica situado na rua Eduardo de Azevedo (atrás da Policlínica), Manguinhos.