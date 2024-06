Búzios participa do 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/06/2024 14:54

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, participou nesta terça e quarta-feira (25 e 26), do 6º Congresso Empresarial de Turismo, na cidade de Maricá. O congresso apresentou palestras, workshops e sessões de networking, proporcionando um espaço para a troca de experiências e a construção de parcerias entre os municípios do Rio de Janeiro.



Também reuniu empresários, profissionais e autoridades do segmento para discutir tendências, oportunidades de negócios, inovações e divulgações dos destinos, além de compartilhar conhecimento e informações para qualificar segmentos como hotéis, pousadas, restaurantes, atrativos turísticos, artesanato e transporte.



De acordo com a secretária da Pasta, Patrícia Burlamaqui Chaves, o evento é muito importante para o setor turístico do município: “O Búzios Convention & Visitors Bureau também está participando com a Secretaria, representando nosso município. A participação da Secretaria de Turismo em eventos corporativos é de extrema importância para aumentar a visibilidade do destino e fortalecer as relações entre o poder público, entidades do setor, o trade turístico e os clientes”.

O Congresso foi promovido pela Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Maricá. Nesta edição, a novidade foi a Feira de Destinos do estado e já estão confirmadas cidades turísticas como: Angra dos Reis, Búzios, Cabo Frio, Guapimirim, Macaé, Santa Maria Madalena, Nova Friburgo, Paraty, Petrópolis, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Teresópolis, Vale do Café, Visconde de Mauá, além de Maricá, a anfitriã do encontro.