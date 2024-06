Búzios celebra Festa dos Pescadores neste fim de semana - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/06/2024 14:54

Búzios - A tradicional Festa dos Pescadores de Búzios será celebrada nos dias 28 e 29 de junho, na Praça dos Pescadores, no bairro de Armação Os festejos também fazem parte da programação da Festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores, que é comemorado dia 29.



Os festejos em comemoração ao santo padroeiro dos pescadores, são comemorados há mais de 100 anos, em Búzios. Este ano, a Secretaria da Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos preparou uma programação especial em parceria com a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, Paroquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia e os festeiros de Sant’Anna.

Na sexta-feira (28), será realizada uma Sessão Solene, às 18h, na Escola de Artes e Ofício Zanine, em homenagem aos pescadores do município. No sábado (29), Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, ocorrerá a tradicional procissão marítima. Logo após, será servido um delicioso almoço em comemoração ao evento.



Ainda no sábado (29), a partir das 14h, a banda de pagode Beleza Pura anima a festa com seu show. Também haverá barracas com comidas típicas das tradições buzianas, além das barracas das pescadoras e marisqueiras caiçaras.



Às 19h, será celebrada a Santa Missa de São Pedro, na Igreja de Sant’Anna. Para finalizar os festejos dos pescadores, a banda de pagode Vou Zuar sobe no palco às 20h30. logo após, às 22h, JV Delírio encerra a festa.