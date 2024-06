Dani Martins, Secretária da Mulher de Búzios anuncia mais uma 'Casa da Mulher Buziana' e faz balanço do seu trabalho em entrevista - Nossa Rádio FM

Publicado 28/06/2024 13:34

Búzios - A Secretária da Mulher de Búzios, Dani Martins concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista do Dia Juarez Volotão, apresentador do programa 'Falando Francamente Com Você' na Nossa Rádio FM na manhã desta sexta-feira (28), e anunciou a inauguração de mais uma 'Casa da Mulher Buziana' e fez um balanço do seu trabalho como titular da pasta no balneário.

'Iremos inaugurar uma Casa da Mulher Buziana no bairro de Cem Braças muito em breve. Meu sonho e meta é inaugurar algumas outras Casas da Mulher em outros bairros de Búzios', afirmou Dani Martins.

A Secretária da Mulher de Búzios afirmou ainda que foi um desafio assumir uma Secretaria que não existia e ainda, começar do zero, reativar o CEAM, que não existia mais e ainda montar uma equipe, como agora, alinhada ao propósito de salvar a vida das mulheres buzianas:

'Não faço por cargo ou status, mas os desafios foram enormes. Porém quando penso nas mulheres salvas pelo projeto e pelo trabalho da Secretaria da Mulher. Sei que perdemos muitas mulheres, mas também olha quantas nós conseguimos salvar, isso me motiva', declarou Dani Martins ao vivo na Nossa Rádio FM.

Questionada sobre o tempo de afastamento do seu marido, o Prefeito de Búzios Alexandre Martins e o retorno deles na Prefeitura, Dani Martins disse que foram dias muito sofridos e dolorosos, mas que eles declaravam que não iria ter a eleição suplementar e que quando receberam a decisão do TSE, foi um momento de grande emoção:

'Fiquei muito triste e chateada pela injustiça que fizeram com o meu marido e pelas traições que ele, nós sofremos. E também porque fiquei com a sensação e a certeza de que ainda faltava muita coisa para se fazer, o meu trabalho e missão, e a dele também, não estava concluído, entendi que ainda não era o ponto final e não foi. Agora voltamos com mais garra e determinação para concluir o projeto e fazer ainda mais pelas mulheres e famílias buzianas', afirmou a Secretária da Mulher de Búzios.

Segundo Dani Martins desde a criação, no começo do Governo Alexandre Martins da Secretaria da Mulher, milhares de mulheres foram atendidas com a patrulha Maria da Penha, Ceam, na Secretaria da Mulher, com cursos profissionalizantes, rodas de conversa, palestras, ações nos bairros e ainda com o auxílio financeiro que foi instituído para que as mulheres vítimas de violência doméstica consigam recomeçar e ter uma ajuda para essa retomada, não dependendo mais dos seus 'carrascos e algozes', em sua maioria maridos ou namorados.