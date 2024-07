Búzios

Dani Martins, Secretária da Mulher de Búzios anuncia mais uma 'Casa da Mulher Buziana' e faz balanço do seu trabalho em entrevista

Milhares de mulheres foram atendidas com a patrulha Maria da Penha, Ceam, na Secretaria da Mulher, com cursos profissionalizantes, rodas de conversa, palestras, ações nos bairros e ainda com o auxílio financeiro que foi instituído para que as mulheres vítimas de violência doméstica