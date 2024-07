Casamento Comunitário 2024 celebra o amor em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/07/2024 12:25

Búzios - No próximo dia 24 de julho, o município de Búzios será palco de um evento marcante para 35 casais apaixonados. A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, realizará a segunda edição do Casamento Comunitário, um momento aguardado para celebrar o amor e fortalecer os laços matrimoniais.

A iniciativa visa proporcionar uma solenidade especial, repleta de emoção e significado, tanto para os casais quanto para os convidados. Programado para ocorrer no Tênis Park, às 16h, o evento conta com o apoio crucial de empresários e do comércio local, que contribuem generosamente para tornar este dia inesquecível.

O Casamento Comunitário não apenas realiza o sonho de cada casal de oficializar sua união, mas também reforça o compromisso da comunidade buziana em promover momentos de felicidade e solidariedade. Este ano, a expectativa é superar todas as expectativas e celebrar o amor de maneira ímpar, consolidando Búzios como um destino onde os sentimentos mais nobres ganham espaço e reverberam entre seus moradores e visitantes.