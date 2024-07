Búzios avança em projetos estratégicos para o desenvolvimento municipal - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/07/2024 12:02

Búzios - A Prefeitura de Búzios destaca uma série de iniciativas e conquistas significativas através das Secretarias de Cultura e Patrimônio Histórico e do Ambiente e Urbanismo, refletindo o compromisso contínuo com o desenvolvimento sustentável e cultural da cidade.

Na esfera ambiental, um dos principais marcos foi a conquista da bandeira azul para as praias do Forno e Azeda e Azedinha e em andamento para Tucuns, consolidando Búzios como líder regional em turismo sustentável. Além disso, o tão aguardado Parque Lagoa de Geribá, após mais de 20 anos de espera, está finalmente saindo do papel, oferecendo um espaço de lazer e preservação ambiental para a comunidade.

No campo cultural, o calendário de eventos tem se destacado por aquecer a economia local durante a baixa temporada, impulsionando o slogan “Búzios verão o ano todo”. Eventos como a festa dos pescadores não apenas celebram as tradições buzianas, mas também valorizam a cultura da pesca e promovem os talentos artísticos locais.

A gestão municipal também está focada na preservação histórica e cultural, com projetos como o Museu do Pescador e o Museu do Quilombola planejados para ocupar o pórtico da cidade, transformando-o em um centro cultural vibrante. O tombamento de prédios históricos pelo Conselho de Patrimônio Histórico fortalece a identidade local e abre portas para futuros investimentos em turismo cultural.

Projetos futuros incluem a implementação do Centro de Memória Municipal, um espaço dedicado à história de Búzios, e a criação do mirante do Pai Vitório, oferecendo novas experiências de lazer e turismo sustentável.