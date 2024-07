Prefeitura de Búzios inaugura Mercado do Pescador para impulsionar cultura e economia local - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/07/2024 12:01

Búzios - Em uma iniciativa aguardada pela comunidade buziana, a Prefeitura de Búzios vai inaugurar hoje, dia 4 de julho, às 18h, o Mercado do Pescador. Localizado na emblemática Praça Quilombola, o novo espaço promete não apenas se tornar um ponto turístico de destaque, mas também um polo gastronômico vital para a cidade.

Búzios, reconhecida internacionalmente por suas deslumbrantes praias, revela-se também como um município enraizado em uma rica herança cultural quilombola e caiçara. O Mercado do Pescador surge como resposta a uma antiga demanda dos moradores, consolidando-se como um centro de fomento à cultura local e de retorno econômico para a comunidade.

O espaço será nomeado em homenagem ao pescador Pedro José de Souza, nascido em 7 de janeiro de 1938 e falecido em 26 de junho de 2021 aos 83 anos. Ele é lembrado por sua honestidade e bravura. Ao longo de sua vida, navegou por muitos mares tanto no Brasil quanto além de suas fronteiras. Casado com Odete Gonçalves de Souza, teve cinco filhos: Valmir Gonçalves de Souza, Edvaldo Gonçalves de Souza, Gesiel Gonçalves de Souza, Edvalma Gonçalves de Souza e Edilon Gonçalves de Souza.

Além de ser um habilidoso pescador, Pedro José era conhecido por suas cativantes histórias, trazidas de suas longas viagens que o distanciavam da família por dias e meses. Ao retornar de suas missões no mar, trazendo o sustento para casa, era recebido calorosamente pelos filhos, que corriam para abraçá-lo ao avistá-lo. Embora Pedro José não esteja mais entre nós, seu legado perdurará na história de nossa cidade, que hoje presta uma merecida homenagem a este ilustre cidadão buziano.

O mercado abrigará um núcleo da Secretaria de Pesca, espaços para marisqueiras, seis peixarias e três quiosques, sendo um deles dedicado à venda de iguarias típicas quilombolas. Este último, estrategicamente posicionado na entrada da cidade, visa atrair visitantes e fortalecer o turismo na região. Além disso, o espaço contemplará um núcleo da Secretaria de Turismo, facilitando a divulgação de roteiros turísticos locais que exploram atrativos como a Ponta do Pai Vitório, Mangue de Pedra e trilhas nas proximidades.

Para os quilombolas, o projeto inclui a sede própria do Quilombo da Rasa, denominada Dona Uia, atendendo a uma antiga reivindicação dela e de toda comunidade. Dona Uia desempenhou um papel crucial na conquista do reconhecimento do território como quilombo, um marco alcançado em 2005 com o parecer da Fundação Palmares. A demarcação efetiva só se concretizou após anos de novas batalhas, culminando com o relatório emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em 2017, formalizando a área.

Dona Uia também foi uma das fundadoras da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Estado do Rio de Janeiro, destacando-se como uma líder visionária e defensora dos direitos de sua comunidade. Embora não esteja mais entre nós, seu legado de resistência e luta pela preservação da terra contra grileiros e especuladores imobiliários continua vivo.

“A importância de transformar o Mercado do Pescador em um ponto de fomento cultural, lazer e retorno econômico à comunidade é evidente”, destaca o Prefeito. O compromisso de preservar as tradições e a memória dos grupos representativos desde as raízes da identidade local foi central nas deliberações que moldaram o projeto. O local já é embelezado pelo busto esculpido à mão por Gilmário Santana, que simboliza uma mulher da etnia banto e integra o projeto Museu a Céu Aberto da UNESCO, demarcando a Rota da Escravatura em Búzios.

Adicionalmente, o espaço contará com área kids equipada com brinquedos adaptados para crianças com deficiência, reforçando o compromisso com a acessibilidade e inclusão.

Com a inauguração do Mercado do Pescador, Búzios não apenas enriquece seu panorama cultural e histórico, mas também fortalece sua posição como um destino turístico multifacetado, pronto para receber visitantes ávidos por explorar não só suas praias, mas também sua rica herança cultural.