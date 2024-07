Alunos do 4º Ano da Escola Municipal João José de Carvalho visitam Hospital Rodolpho Perissé - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/07/2024 12:02

Búzios - Nesta quarta-feira (03), o Hospital Rodolpho Perissé recebeu a visita especial dos alunos do 4º ano do turno da tarde da Escola Municipal João José de Carvalho, que funciona no bairro da Rasa. A iniciativa faz parte de um projeto educativo da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios, que visa mostrar o funcionamento das repartições públicas e dos poderes executivo, legislativo e judiciário, proporcionando uma experiência rica e educativa aos estudantes.

Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto as diversas áreas do hospital, entendendo a importância de cada setor no funcionamento diário da instituição de saúde. Acompanhados por profissionais dedicados, os estudantes aprenderam sobre os processos de atendimento, a importância da higiene e cuidados médicos, além de conhecerem as funções de médicos, enfermeiros e outros colaboradores essenciais para o bem-estar da comunidade.

Os pequenos visitantes mostraram-se curiosos e participativos, fazendo perguntas e interagindo com os profissionais do hospital. Essa experiência educativa fortalece a aprendizagem, promovendo o conhecimento sobre o sistema de saúde e a importância do trabalho em equipe para o bom funcionamento dos serviços públicos.

A Secretaria de Saúde de Búzios destaca a importância de ações como esta para a formação cidadã das crianças, incentivando o interesse pelos serviços públicos e a conscientização sobre a saúde. A visita ao Hospital Rodolpho Perissé é um exemplo do compromisso da cidade em oferecer educação de qualidade, aliada à prática e ao conhecimento prático.