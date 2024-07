Prefeitura de Búzios Inaugura Casa da Juventude em Manguinhos - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios Inaugura Casa da Juventude em Manguinhos

Publicado 04/07/2024 12:02

Búzios - Nesta terça-feira (2), a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, celebrou a inauguração da Casa da Juventude, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 1785, prédio 3, em Manguinhos. O evento marcou um novo capítulo na promoção do crescimento pessoal e profissional dos jovens buzianos.

O espaço, que recebeu o nome de Casa da Juventude Pedro Felipe Da Silva Rodrigues, em memória a um jovem que deixou um legado de amizade e aprendizado, tem como objetivo oferecer uma variedade de serviços destinados à juventude local. Entre as opções disponíveis estão aulas de Mídias Sociais, Dança, Grafite, Português, Matemática, Inglês, além de cursos profissionalizantes como Barbeiro e Maquiadora, voltados para jovens entre 15 e 29 anos.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Alexandre Martins destacou a importância do novo espaço para a comunidade, ressaltando a emoção de receber os jovens e suas famílias. Ele enfatizou o compromisso da gestão municipal em expandir iniciativas que promovam o bem-estar e o desenvolvimento dos cidadãos. “A Casa da Juventude não é apenas um local para capacitação. O trabalho com a juventude é fundamental para uma cidade e nós temos que ir com tudo agora. A gente já fez bastante, mas dá pra fazer mais…””, afirmou o prefeito.

Durante seu discurso emocionado, o prefeito Alexandre Martins expressou sua gratidão pela participação dos presentes e compartilhou sua visão para o futuro da juventude em Búzios. “Este é apenas o começo. Nosso objetivo é criar uma Secretaria da Juventude, assim como fizemos com outras áreas importantes para nossa cidade. Queremos continuar fazendo a diferença na vida das pessoas”, declarou.

A inauguração contou com a presença de autoridades locais e membros da comunidade. O evento foi marcado por momentos de reflexão sobre a importância do apoio e da valorização da juventude buziana. A Casa da Juventude representa um passo significativo para o fortalecimento da educação e do desenvolvimento social em Búzios, reafirmando o compromisso da administração municipal com o futuro promissor da juventude local.