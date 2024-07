Alexandre Martins estreia podcast ao vivo com Secretários de Búzios em sua live semanal - Divulgação

Publicado 04/07/2024 12:02

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), surpreendeu nesta terça-feira (2) ao inaugurar um formato de podcast durante sua live semanal, acompanhado pelos secretários de Cultura e Patrimônio Histórico, Alan Câmara, e de Ambiente Urbanismo, Evanil do Nascimento. O evento, realizado regularmente às terças-feiras à noite, tornou-se uma plataforma para Martins divulgar os avanços de sua administração municipal.

No campo ambiental, a implantação da bandeira azul nas praias do Forno e Azeda, com planos de expansão para Tucuns, destaca-se como um marco para Búzios, tornando-a a única cidade da região com três praias certificadas. Esta iniciativa visa elevar o padrão do turismo local.

Na esfera cultural, o calendário de eventos criado por Alexandre Martins tem sido fundamental para impulsionar a economia durante a baixa temporada, consolidando "Búzios Verão o Ano Todo" como lema municipal. Alan Câmara enfatizou a relevância desse calendário, destacando seu papel em atrair um turismo qualificado que beneficia diretamente a comunidade local com oportunidades de emprego e renda. A festa “Anarriê Búzios” foi um dos eventos destacados, proporcionando uma festa junina de alto nível na Rasa, conforme ressaltado pelo próprio prefeito.

Alan Câmara, por sua vez, anunciou que a Secretaria de Turismo está empenhada em promover a Escola de Artes e Ofícios Zanine como um ponto de interesse cultural, buscando apoio da rede hoteleira local para divulgação. Além disso, o secretário destacou ações ambientais como a limpeza do fundo do mar na Praia do Canto, um esforço comunitário que engaja moradores, pescadores e visitantes em prol da conscientização ambiental. Destaque também para o passeio de escuna destinado a idosos, visando familiarizá-los com os pontos históricos de Búzios.

No segmento cultural, a festa dos pescadores, que homenageou figuras notáveis do mar, evidenciou a importância da pesca de arrasto para as tradições locais e o apoio aos artistas regionais.

Alexandre Martins revelou planos futuros, incluindo a criação dos Museus do Pescador e do Quilombola, bem como a ideia de realocar a sede da prefeitura para o pórtico da cidade, transformando o prédio atual do Executivo em espaços dedicados à preservação cultural. Ele também aguarda decisão judicial que poderá garantir ao município 110 milhões em royalties, aguardados há dois anos pelo município.

No campo ambiental, o Parque Lagoa de Geribá, um sonho de mais de 20 anos, está finalmente saindo do papel, conforme anunciado pelo secretário de Ambiente Urbanismo, Evanil do Nascimento, que garantiu que todas as exigências legais estão sendo rigorosamente seguidas após mais de duas décadas de tentativas anteriores malsucedidas por gestões passadas. Outros projetos incluem o programa Esgoto Zero na Lagoa de Geribá, que já conectou mais de 300 residências à rede separativa de esgoto.

Alan Câmara adiantou a criação de um corredor cultural do Pórtico ao Posto do Ceceu, decorado por artistas grafiteiros, com ideia de expandir essa iniciativa para outras áreas. Ele também falou da importância de fortalecer o diálogo com o setor cultural, com destaque para o trabalho do Conselho de Cultura na formulação de um plano abrangente para impulsionar a cultura local.

A Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico está em fase de elaboração do Centro de Memória Municipal, um espaço destinado a preservar a história de Búzios através de jornais, revistas, fotografias e vídeos. Projetos ambientais como o Horto Escola, próximo ao pórtico da cidade, visam promover o cultivo de mudas nativas e recuperar áreas de restinga.

Por fim, a iniciativa do mirante do Pai Vitório, com trilhas estruturadas e placas informativas, reforça o compromisso da gestão de Alexandre Martins com o desenvolvimento sustentável e a preservação do patrimônio natural de Búzios.