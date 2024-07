Inscrição para o 'Degusta Búzios', o maior Festival Gastronômico da Região dos Lagos começa nesta sexta-feira - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/07/2024 12:26 | Atualizado 05/07/2024 12:26

Búzios - O “Degusta Búzios”, maior Festival Gastronômico da Região dos Lagos, será realizado nos dois primeiros finais de semana de agosto (02,03,04, 09 e 10) no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio.

Os empresários poderão se inscrever a partir desta sexta-feira ((05), através do site da Prefeitura de Búzios, bem como acompanhar as regras e critérios de participação no ‘Degusta Búzios’. As inscrições são gratuitas e vão até dia 12 de julho.



O evento, que começa na primeira sexta-feira (04) de agosto, será realizado nas ruas das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos.



“O Degusta Búzios” é realizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo e Subsecretaria de Eventos, em parceria com a ACEB. Em 2023, mais de 100 estabelecimentos comerciais aderiram ao festival, um recorde na história do Degusta.



