Bruna Karla confirmada dia 13 de julho na 'Semana Gospel de Búzios'Divulgação

Publicado 05/07/2024 12:26

Búzios - A cantora gospel Bruna Karla, uma das referências do meio musical, estará em Búzios no sábado dia 13 de julho, presença confirmada na 'Semana Gospel de Búzios'. A cantora coleciona sucessos no gospel como 'Advogado Fiel', 'Quando eu chorar', 'Sou humano' e muitas outras cantadas e entoadas nas igrejas de todo o Brasil em mundo.

A edição 2024 da Semana Gospel de Búzios, já tem dias definidos: 11,12 e 13 de julho, conforme divulgado com exclusividade em O Dia. Como no ano passado a celebração acontecerá na Praça Tia Uia (INEFI), no bairro Rasa.

Além de Bruna Karla a Semana Gospel de Búzios contará com a participação de outros cantores e cantoras referências no mundo gospel.

A Semana Gospel de Búzios, é realizada pela Prefeitura e contará com praça de alimentação, oração, louvor e muita adoração durante os três (03) dias. Também serão realizadas, antes do evento, ações evangelísticas nos bairros Cem Braças, Vila Verde, Praça Santos Dumont, entre outros.