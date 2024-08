Família Bolsonaro ignora seu partido e declara apoio ao atual Prefeito de Búzios Alexandre Martins - Divulgação

Família Bolsonaro ignora seu partido e declara apoio ao atual Prefeito de Búzios Alexandre MartinsDivulgação

Publicado 07/08/2024 12:13

Búzios - A família Bolsonaro está ignorando o seu partido, o PL, em Búzios e declarou o seu apoio a Alexandre Martins, Prefeito do balneário e candidato a reeleição pelo Republicanos.

O senador Flávio Bolsonaro já havia anunciado que ficaria ao lado de Martins e divulgou um vídeo na convenção do Republicanos, que oficializou o nome de Alexandre Martins como candidato a Prefeito de Búzios neste pleito eleitoral de outubro, nesta segunda-feira (05), reafirmando a decisão.

Além do vídeo, que demonstra o apoio do Senador Flávio Bolsonaro, Alexandre Martins, Prefeito de Búzios e candidato a reeleição foi recebido pelo ex-Presidente Bolsonaro nesta terça-feira onde recebeu das mãos de Bolsonaro a cobiçada medalha dos 3 Is “imorrível, imbrochável e incomível” que segundo o entendimento dos bolsonaristas, sinal mais claro de aprovação e apoio não há.

Vale lembrar que o PL possui candidatura própria em Búzios com Rafael Aguiar também candidato a Prefeito de Búzios, mas a que tudo indica a escolha da família Bolsonaro é pelo Alexandre Martins, Prefeito de Búzios e candidato a reeleição.