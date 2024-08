Búzios lança programação do Agosto Lilás com foco na conscientização e combate à violência contra a mulher - Divulgação

Publicado 06/08/2024 15:03

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher, anunciou a programação do Agosto Lilás, campanha anual de conscientização e combate à violência contra a mulher. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a importância de prevenir e combater a violência doméstica e familiar, além de divulgar a Lei Maria da Penha, que completa 18 anos em 2024.

Durante todo o mês de agosto, a cidade promoverá diversas atividades. No dia 1º, os prédios públicos foram iluminados em lilás para marcar o início da campanha. No dia 2, houve capacitação para atendimento à população imigrante e refugiada.

Outros eventos incluem o encontro “Empoderamento no Turismo” no dia 6, seguido pela assinatura da Carta Compromisso em defesa das meninas e mulheres no Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado da Mulher, no dia 7. O Conselho dos Direitos da Mulher se reunirá no dia 8.

O calendário também inclui rodas de conversa e atividades voltadas para o empoderamento feminino. No dia 14, haverá uma Roda de Conversa no Grupo BZ e uma aula experimental de surf “Na onda delas”. No dia 15, será a vez do CRAS Cem Braças sediar a roda de conversa “Conversas de Empoderamento” às 14h.

O Fórum Estadual de Organismos de Políticas para Mulheres ocorrerá no dia 20. No dia seguinte, o CRAS Rasa receberá mais uma edição das “Conversas de Empoderamento”, às 9h. As rodas de conversa também ocorrerão na Casa da Mulher Buziana no dia 23 e no CRAS José Gonçalves no dia 29, ambas às 14h.

No dia 26, haverá capacitação sobre “Proteção à Mulher e o fortalecimento da Rede de Enfrentamento à Violência”. A programação se encerra no dia 30, data de previsão de inauguração da Casa da Mulher Buziana Marta dos Santos Almeida, em Cem Braças, prevista para as 18h.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Búzios reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos das mulheres e o combate à violência de gênero, incentivando a participação ativa da comunidade nessa causa.