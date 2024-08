Primeiro final de semana do Degusta Búzios fatura quase R$ 2 milhões e aquece a economia local - Divulgação

Publicado 06/08/2024 15:03

Búzios: O primeiro final de semana do maior Festival Gastronômico da Região dos Lagos, o Degusta Búzios, bateu recorde de vendas e público nos três dias de evento realizados nas ruas das Pedras, Manoel Turíbio, Orla Bardot e Praça dos Ossos. Quase 2 milhões de reais impulsionaram o comércio local.

Este ano, o evento teve um aumento de 40% de público em relação ao ano passado. De acordo com a ACEB, mais de 75 mil pessoas prestigiaram o maior Festival Gastronômico da Região dos Lagos. Com 150 sabores diferenciados, entre pratos e bebidas elaborados especialmente para o Degusta, os pratos comercializados também chegaram na casa dos 75 mil, resultando em um faturamento de quase R$ 2.000.000,00, movimentando a economia do município.

O morador de Búzios, Lucas, convidou seus amigos para comemorar o aniversário no Degusta: “Estou achando incrível a variedade de pratos, estamos experimentando vários sabores a preços acessíveis, e tô curtindo muito o evento, e é isso”.

Silene, presidente da Associação das Mulheres Caiçaras, que estava comercializando o prato de Feijoada de Frutos do Mar, disse que é o quarto ano que elas participam: “Em pleno agosto, aqui em Búzios não tinha nada, e agora esse movimento todo, a gente fica muito feliz. Nós, que trabalhamos com geração de trabalho e renda, estamos muito satisfeitas com esse público. Muito legal ver esse povo todo aqui, toda essa gente na Rua das Pedras. É um festival muito bacana”.

O Degusta Búzios continua no próximo final de semana, nos dias 09, 10 e 11 de agosto. Os pratos estão disponíveis por R$ 29 e as sobremesas por R$ 23.

Prepare-se para uma experiência única que une gastronomia, cultura e entretenimento em um dos destinos mais procurados do Brasil. O evento é realizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo e subsecretaria de Eventos, em parceria com a ACEB.