Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, é oficializado candidato a reeleição em convenção do Republicanos - Divulgação

Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, é oficializado candidato a reeleição em convenção do RepublicanosDivulgação

Publicado 06/08/2024 15:02

Búzios - O Prefeito de Búzios Alexandre Martins foi oficializado candidato a reeleição nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, em convenção do Republicanos.

A noite intitulada ‘ A força do trabalho’ reuniu além do Republicanos, o PSDB, o PP e o Solidariedade.

Alexandre Martins também conta com o PDT oficialmente apoiando seu nome para a disputa eleitoral deste ano.

Alexandre também anunciou oficialmente o seu candidato a vice após diversas especulações. O nome escolhido foi o de Leandro Pereira.

O Geribá Tennis Park estava lotado e Alexandre entrou ao lado do povo, que de forma calorosa o acompanhou e parte já o esperava no local do evento.

Alexandre Martins, oficialmente candidato a Reeleição de Prefeito em Búzios recebeu o apoio do ex-Prefeito André Granado, que subiu ao palco com ele e do Deputado Estadual Filipe Poubel.

A noite foi marcada pelo carinho da multidão com o Prefeito Alexandre Martins e ainda, com um balanço do seu Governo, enaltecendo as mais de 150 obras realizadas em sua gestão.