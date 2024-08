Búzios avança para ampliação das cirurgias eletivas e implementação de telemedicina em reunião estadual - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/08/2024 13:09

Búzios - A Secretaria Municipal de Saúde de Armação dos Búzios participou ativamente, nesta segunda-feira (15), das reuniões promovidas pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems-RJ) e pela Secretaria Estadual de Saúde, Claudia Mello. Os encontros abordaram temas críticos para a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro e para o município de Búzios, com foco na melhoria do atendimento e na ampliação do acesso a serviços especializados.

Durante as reuniões, foram discutidos o avanço dos atendimentos oncológicos e o balanço das cirurgias eletivas, onde Búzios se destacou como executor estadual. Outro ponto central foi o planejamento regional para a implantação da política de ampliação do acesso à Atenção Especializada, que inclui a introdução de serviços de telemedicina.

O Secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, destacou a relevância dessas pautas para o município: “Essas discussões são fundamentais para garantirmos que a população de Búzios tenha acesso a serviços de saúde cada vez mais qualificados e acessíveis. A participação de Búzios como executor estadual nas cirurgias eletivas e a futura implementação da telemedicina são passos importantes na construção de um sistema de saúde mais eficiente e inclusivo.”

As reuniões refletem o compromisso das Secretarias de Saúde com o fortalecimento do atendimento à população, buscando sempre o aprimoramento das políticas públicas de saúde no estado e, em especial, no município de Búzios.