Publicado 12/08/2024 12:32

Búzios - A Secretaria Municipal de Saúde de Búzios realizou reunião com os administradores de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com o objetivo de buscar soluções e padronizar o atendimento aos munícipes. Durante o encontro, foram discutidos temas fundamentais, como o agendamento imediato de exames laboratoriais, a correta orientação dos pacientes, e a priorização de exames para gestantes e outros casos de urgência.

A Atenção Primária é a porta de entrada para o sistema de saúde pública e desempenha um papel crucial na prevenção de doenças e na promoção da saúde. Por isso, é essencial que as UBS funcionem de forma eficiente e humanizada, garantindo que as demandas dos pacientes sejam atendidas de forma ágil e resolutiva.

O secretário de saúde, Leonidas Heringer, destacou a importância da ação: "Nosso compromisso é assegurar que todos os cidadãos de Búzios recebam o melhor atendimento possível desde o primeiro contato com o sistema de saúde. A padronização e agilidade no atendimento são fundamentais para o bem-estar da nossa população."