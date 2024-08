Expectativa de recordes no segundo fim de semana do Degusta Búzios com tributo a Amy Winehouse - Divulgação

Publicado 08/08/2024 17:48

Búzios - O próximo fim de semana promete ser de mais recordes para o 'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores do estado do Rio de Janeiro.

O festival que já é um evento consagrado da gastronomia e vem batendo todos os recordes, seja de público, visitação e pratos vendidos e comercializados pela Rua das Pedras, Orla Bardot, Centro e Ossos em Búzios chega ao seu último fim de semana nesta sexta-feira 09, sábado 10 e domingo 11.

E neste sábado a expectativa também vai para o tributo a cantora Amy Winehouse, sucesso internacional de uma carreira meteórica e músicas eternizadas.

Neste ano, mais de 150 estabelecimentos locais estão participando do Degusta Búzios, oferecendo uma ampla variedade de pratos e bebidas para todos os gostos. Os pratos estão disponíveis por R$ 29 e as sobremesas por R$ 23, com mais de 100 opções deliciosas para você explorar.